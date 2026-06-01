|Artist
|Song
|1.
|SOMBR
|Homewrecker
|2.
|BRUNO MARS
|I Just Might
|3.
|ZARA LARSSON
|Midnight Sun
|4.
|HARRY STYLES
|American Girls
|5.
|OLIVIA DEAN
|So Easy (To Fall In Love)
|6.
|ALEX WARREN
|Fever Dream
|7.
|PINKPANTHERESS
|Stateside f/Zara Larsson
|8.
|BTS
|SWIM
|9.
|TAME IMPALA
|Dracula - JENNIE Remix
|10.
|OLIVIA RODRIGO
|drop dead
|11.
|PRESTON PABLO
|Cause I Do
|12.
|TAYLOR SWIFT
|Elizabeth Taylor
|13.
|JUSTIN BIEBER
|YUKON
|14.
|ADAM RODWAY
|RUNAROUND
|15.
|JUSTIN BIEBER
|SPEED DEMON
|16.
|JAMIE FINE
|Homesick
|17.
|BRUNO MARS
|Risk It All
|18.
|FRENCH MONTANA & MAX B.
|Ever Since U Left Me
|19.
|KUZI CEE
|Rather Be
|20.
|CHARLOTTE CARDIN
|The Way We Touch
Top 20 Countdown
June 1
Published: