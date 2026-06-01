Features

Top 20 Countdown

June 1

Virgin Vancouver Top 20

Published: 

ArtistSong
1.SOMBRHomewrecker
2.BRUNO MARSI Just Might
3.ZARA LARSSONMidnight Sun
4.HARRY STYLESAmerican Girls
5.OLIVIA DEANSo Easy (To Fall In Love)
6.ALEX WARRENFever Dream
7.PINKPANTHERESSStateside f/Zara Larsson
8.BTSSWIM
9.TAME IMPALADracula - JENNIE Remix
10.OLIVIA RODRIGOdrop dead
11.PRESTON PABLOCause I Do
12.TAYLOR SWIFTElizabeth Taylor
13.JUSTIN BIEBERYUKON
14.ADAM RODWAYRUNAROUND
15.JUSTIN BIEBERSPEED DEMON
16.JAMIE FINEHomesick
17.BRUNO MARSRisk It All
18.FRENCH MONTANA & MAX B.Ever Since U Left Me
19.KUZI CEERather Be
20.CHARLOTTE CARDINThe Way We Touch